月活用户达 9 亿、接近盈利，Telegram 创始人称考虑赴美上市

IT之家 3 月 11 日消息，英国《金融时报》北京时间今晚刊登了对 Telegram 创始人帕维尔・杜洛夫（Pavel Durov）的专访。杜洛夫表示，这家总部位于迪拜的通讯平台在近两年前推出了广告、高级订阅服务后，获得了数亿美元营收，公司希望在明年实现盈利，“如果不是今年的话”。当前，Telegram 的月活跃用户为 9 亿。

在实现盈利后，杜洛夫的下一个目标是寻求赴美 IPO（首次公开上市）。杜洛夫全资持有 Temegram，其称公司已经从包括“全球后期科技基金”在内的潜在投资者那里获得了超过 300 亿美元（IT之家备注：当前约 2160 亿元人民币）的估值，但在探索未来 IPO 时，他排除了出售 Telegram 的可能性。

杜洛夫说，“我们开始变现的主要原因是我们想保持独立。”报道援引两位知情人士消息称，一旦公司实现盈利且市场条件有利，Telegram 可能会考虑在美国上市。杜罗夫拒绝就赴美上市的时间、地点发表评论，但表示 Telegram 已经“研究了几种方案”，包括考虑向老用户出售部分股票。

据IT之家去年 12 月报道，在 Telegram 高级订阅服务上线不到一年半的时间内，用户数量已突破 400 万。电报 Telegram 创始人杜洛夫当时还发文宣布，Telegram Premium 推出还不到一年半，已成为消息应用历史上增长最快的付费订阅。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。