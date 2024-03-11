苹果：Vision Pro 为健康应用开发者带来新机遇

IT之家 3 月 11 日消息，苹果公司今日发布了名为《Apple Vision Pro 为健康应用开发者带来新机遇》的文章，强调了 Apple Vision Pro 如何赋能医疗行业，并展示了 visionOS 应用商店现已提供的大量相关应用。

IT之家从文章获悉，苹果解释了将数字内容与物理世界融合的沉浸式应用如何改变医务人员的培训、手术计划以及临床和家庭环境下的患者护理方式。例如，myMako 应用利用 Vision Pro 的 3D 功能增强手术计划，为外科医生提供直观动态的术前规划和信息获取途径。CyranoHealth 则利用空间计算技术提供全方位、沉浸式的医疗设备操作培训，旨在帮助一线医务人员提升信心、减轻焦虑。

西门子医疗的“Cinematic Reality”应用程序可以创建逼真、可互动的解剖学人体全息影像，从而改善医学教育和患者咨询体验。Epic Systems 正在通过“Epic 空间计算概念”重构患者档案管理，使医务人员能够使用直观的手势操作和空间计算技术与患者数据进行交互。西达-西奈医疗中心的 Xaia 应用程序则提供了一种独特的心理健康支持方式，在可定制的舒缓环境中提供人工智能驱动的对话式治疗。

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