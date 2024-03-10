扎克伯格：Meta 会推出比苹果 Vision Pro 更好的头显，不会出现运动模糊

IT之家 3 月 10 日消息，自苹果 Vision Pro 发布之后，Meta 首席执行官马克・扎克伯格便多次发表自己对这款头显产品的看法。

扎克伯格近日在一份帖子中表示，苹果正在销售 Meta 希望在 3-5 年内达到的设备。不过，他不认为这些设备是一样的，Quest 会更好。如果 Meta 的设备在 3-5 年内和 Vision Pro 一样重，或者像后者一样出现运动模糊、缺乏精确输入等，那么这意味着 Meta 将显著倒退。

不过，扎克伯格承认 Vision Pro 的分辨率更高，但苹果为此付出了许多其他权衡的代价，这些权衡使他们的设备在大多数方面变得更糟。这不是 Meta 所渴望的。

值得一提的是，这不是扎克伯格第一次猛击苹果的“痛点”。他曾在 2 月发布视频，罗列了 9 条因素，得出的结论是售价 500 美元（IT之家备注：当前约 3600 元人民币）的 Quest 3 头显不仅比 3500 美元（当前约 25200 元人民币）的苹果 Vision Pro 更物有所值，而且产品体验更好。

IT之家基于视频内容汇总相关卖点如下：

Quest 3 头显的售价仅为 Vision Pro 的七分之一

Quest 3 头显可以像 Vision Pro 一样，实现大屏幕的高质量直通（passthrough）

Quest 3 头显更轻佩戴更舒适，重量减少了 120 克。

用户佩戴 Quest 3 头显走动的时候，不会有电线碍事。

视野更开阔，屏幕更明亮。

佩戴者移动时，Vision Pro 会出现运动模糊。Quest 则要清晰得多。

可以使用精密控制器和手部跟踪，Quest 的手部跟踪更为精确。

Quest 的沉浸式内容库更加深入。

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