索尼 Xperia 1 VI 手机有望至高配备 16GB RAM，5 VI / 10 VI 最高 8GB

IT之家 3 月 12 日消息，索尼目前正在开发 2024 年最新旗舰 Xperia 1 VI，及另外两款中端手机 5 VI / 10 VI，目前这三款手机的 RAM 信息已被外媒 sumahodigest 曝光。

据介绍，索尼 Xperia 1 VI 手机将拥有 12GB / 16GB RAM 版本，而索尼 Xperia 5 VI 手机配备 8GB RAM，索尼 Xperia 10 VI 配备 6GB / 8GB RAM。

IT之家经查询得知，索尼上一代 Xperia 1 V / 10V 发布于 2023 年 5 月，而 Xperia 5V 发布于 2023 年 9 月，预计今年系列手机也将采用类似的发布策略，三款机型参数信息如下：

索尼 Xperia 1 V

SoC：高通骁龙 8 Gen 2

屏幕：6.5 英寸 21:9 3860×1644 分辨率 OLED

RAM：12GB

存储空间：256GB / 512GB

后置摄像头：48MP 主摄 + 12MP 长焦 + 12MP 超广角

前置摄像头：12MP

索尼 Xperia 5 V

SoC：高通骁龙 8 Gen 2

屏幕：6.1 英寸 21:9 2520x1080 分辨率 OLED

RAM：8GB

存储空间：256GB

后置摄像头：48MP 主摄 + 12MP 超广角

前置摄像头：12MP

索尼 Xperia 10 V

SoC：高通骁龙 695

屏幕：6.1 英寸 21:9 2520x1080 分辨率 OLED

RAM：8GB

存储空间：128GB

后置摄像头：48MP 主摄 + 8MP 长焦 + 8MP 超广角

前置摄像头：8MP

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