索尼 Xperia 1 V 手机推送 67.0.F.1.197 版本更新，新增自定义屏幕高刷

IT之家 8 月 22 日消息，索尼手机宣布，Xperia 1 V 手机现已推送 67.0.F.1.197 版本更新。该手机发布于今年 5 月，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 8999 元起。

IT之家附主要更新内容：

系统

新增自定义应用屏幕高刷设置

更新谷歌安全补丁，提升系统安全性

修复已知问题

音频

修复蓝牙耳机绝对音量设置。

索尼 Xperia 1 V 手机于今年 6 月正式开售，提供墨黑、雾银、苍绿三种配色，采用 6.5 英寸 21:9 4K（3860×1644）无打孔屏，支持实时 HDR 技术（HDR 10、HLG）。该机正面立体声隐藏式双扬声器升级为全频段单元，并且依旧保留 3.5mm 耳机接口。

▲ 图源索尼官网

影像方面，该机采用了 IMX888 主摄（24mm，1/1.35，52MP 全长宽比、48MP 有效像素，12MP 静态输出，2.24um 像素尺寸，F1.9），采用全新 Exmor T 双层晶体管像素堆栈式影像传感器，第一层为光电二极管，第二层为像素晶体管，两相配合可以捕捉更多光线，降低图像噪点。此外，该机还配备了 12MP 的 IMX563 超广角（1/2.5 Exmor RS，16mm，F2.2 ）镜头以及 12MP 85-125mm IMX650 F2.3-2.6 长焦镜头。

值得一提的是，为了让 Xperia 系统更加本地化，索尼和魅族于 2021 年 10 月达成合作，在索尼 Xperia 国行版手机预装 Flyme 适配的应用商店、邮箱、天气、新闻资讯等 App。然而，这也带来了一些额外问题。

据IT之家此前报道，博主 @ZACKBUKS 本月初发现魅族 Flyme 在给索尼 Xperia 手机定制的天气 App 中，加入了魅族 20 系列广告。对此，索尼客服回应称，魅族天气加广告的行为非索尼与魅族合作内容，已紧急联系魅族进行清除。

截至目前，索尼 Xperia 手机天气 App 的魅族广告已经清除。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。