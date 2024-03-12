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首页 > 科学探索>天文航天

SpaceX 龙飞船搭载 4 名宇航员返回地球，预计今日下午降落在佛罗里达州附近海域

2024/3/12 7:56:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 lemon_meta 的线索投递！

IT之家 3 月 12 日消息，据新华社报道，SpaceX“龙”飞船于搭载 4 名 Crew-7 宇航员的美国东部时间 11 日脱离国际空间站，启程返回地球。

据介绍，这艘名为“Endurance”的载人“龙”飞船于北京时间 11 日 23 时 20 分脱离国际空间站，预计将于北京时间 12 日 17 时 50 分许在佛罗里达州附近海域降落。

▲ 图源：NASA

IT之家查询发现，Crew-7 乘组于 2023 年 8 月 26 日由 SpaceX 送至国际空间站，并于一天后抵达，包括 NASA 宇航员 Jasmin Moghbeli、欧空局宇航员 Andreas Mogensen、日本 JAXA 宇航员 Satoshi Furukawa 和俄罗斯 Roscosmos 宇航员 Konstantin Borisov 。

值得一提的是，Crew-8 四名宇航员已于上周二（3 月 5 日）抵达国际空间站，所以两支队伍有过短暂的交流。

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关键词：宇航员国际空间站

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