现有超过 14000 款游戏兼容 Steam Deck 掌机，其中 4607 款通过官方认证

IT之家 3 月 12 日消息，SteamDB 数据显示，目前已经有 14,023 款游戏兼容 Steam Deck，其中 4,607 款获得 Valve 官方认证，这意味着这些游戏无需任何调整即可 “直接在 Steam Deck 上畅玩”。

除此之外，还外 9,416 款游戏则被标为 “可玩”，这意味着玩家可能需要进行一些手动调整才能游玩。

Valve 用四种评级对整个 Steam 游戏库进行了整理，除了上述 14,023 款游戏外还包括“不受支持”（即无法在 Steam Deck 上运行）和“未知”（意味着暂未测试）。

玩家可以通过 Steam 官方的 Steam Deck 兼容性页面来查看哪些游戏已完成测试。据介绍，Valve 对通过 “认证” 的游戏有四个方面的测试标准：

输入 - 游戏应完全支持手柄操作，并在需要时自动调出屏幕键盘。

显示 - 游戏应支持 Steam Deck 的默认分辨率 (1280×800 或 1280×720)，拥有良好的默认设置，并且文本清晰可读。

流畅度 - 游戏不应显示任何兼容性警告，并且如果存在启动还应支持用手柄进行移动和选择。

系统支持 - 如果通过 Proton 运行，游戏及其所有中间件都应受 Proton 支持，包括反作弊功能。

据 SteamDB 数据，2023 年 Steam 发行了 14,535 款游戏再创记录，相比前一年增加了大约 2,000 款。截至IT之家发稿，Steam 今年已经发行了 3160 款游戏。

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