卡普空 RPG 游戏《怪物猎人物语 2：毁灭之翼》6 月 14 日登陆 PS4 平台

IT之家 3 月 12 日消息，在今天早上的“Capcom Highlights Day 2”上，卡普空宣布《怪物猎人物语 2：毁灭之翼》6 月 14 日发售，将登陆 PS4。该作最初于 2021 年 7 月登陆 Switch 及 PC 平台，支持中文。

IT之家注意到，《怪物猎人物语》初代高清重置版已上架 Steam，游戏支持简体中文，预计 6 月 14 日正式发售，届时还将登陆 PS4 以及任天堂 Switch 平台，追加可欣赏包括首次公开的设计绘图和 BGM 之博物馆等功能。

游戏介绍：

《Monster Hunter Stories》是一款 RPG，玩家能够成为与怪物建立牵绊、培育它们并与之共存的“骑士”，然后到访不同的地方，通过故事和任务体验 Monster Hunter 的世界。

◆故事

在一个以培育怪物为生的骑士村庄长大的主角克服了考验并作为骑士不断成长，踏上了前往外面世界的旅程。

而目的地是以狩猎怪物为生的猎人世界。

尽管对这种大相径庭的行为感到困惑，主角仍与猎人一起生活，不断协力工作，逐渐将猎人和骑士联系在一起。

然而，让怪物狂暴化、被称为“黑色凶气”的灾祸，它那令人不安的阴影悄然而至。

被认为是理所当然的日常生活和环境正在发生严重的变化，而这些变化不断扩大并正向世界各地蔓延。

骑士和猎人将受到考验，以此找出他们各自的职责。

一切的关键，是骑士手上的“牵绊石”及其隐藏的力量。

以及记载了长期被保密的骑士起源，即“雷登的传说”的真相。

牵绊的力量随著成长而增强。

主角从传说背后的真相中得知了牵绊的真正意义。

一个围绕牵绊的新 MONSTER HUNTER 故事体验正等待您的到来！

◆游戏介绍

Monster Hunter 系列的指令式战斗 RPG

即使是不擅长动作游戏的人也能享受其中乐趣的高度战略性的战斗系统，从力量、速度和技巧这三种指令推测对手的攻击性质，正面交锋并赢得战斗，造成巨大的伤害并积累技能与牵绊值。然后便可使用技能，发动怪物的特别招式“牵绊技能”。

与 Monster Hunter 系列的人气怪物成为同伴（随行兽）！

使用随行兽的能力探索原野，孵化带回来的蛋，并将各种怪物变成随行兽！

《Monster Hunter》系列中的许多人气魔物均会登场，包括雷狼龙、迅龙和海龙等。

玩家可通过“传承仪式”唤醒隐藏的能力，并将其培育成只属于自己的随行兽。

与自己培育的随行兽一起迎战强敌吧！

联机对战

与自己培育的随行兽组成强大的队伍，享受与其他玩家的联机对战！

◆新要素

日语及英语全语音化

通过全语音化体验充满魅力的故事！

追加博物馆功能

收录包含初次公开在内的 200 件以上设计绘图，以及多首 BGM。

部分音档首次以环绕音效音源公开！

包含所有更新内容

通过更新追加的钢龙、炎王龙、金狮子等怪物和通关后内容的扩展、追加角色编辑部件等所有内容都包含在内！