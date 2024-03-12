DICE 创意总监 Craig Morrison 离职，曾掌管《战地》系列

IT之家 3 月 12 日消息，EA《战地》系列工作室 DICE 创意总监 Craig Morrison 已经离职。领英页面显示他已于上个月加入同位于瑞典斯德哥尔摩的 Blue Scarab Entertainment，同样担任创意总监职位。

Craig 曾在 Funcom 任职九年，以蒙特利尔工作室创意总监的职位离开公司并加入暴雪，并在暴雪任职 8 年。

他在 DICE 与暴雪参与过的游戏项目包括：

《战地 2042》—— 实时服务更新（工作室创意总监）

《魔兽世界：巨龙崛起》（附加设计）

《魔兽世界怀旧服：燃烧的远征》（首席设计师）

《魔兽世界：暗影之境》（主要设计师）

《魔兽世界怀旧服》（设计经理）

《魔兽世界：争霸艾泽拉斯》（设计经理）

《魔兽世界：军团再临》（设计经理）

《魔兽世界：德拉诺之王》（设计经理）

Craig 于 2021 年离开暴雪加入 DICE 担任创意总监职位，并在 2022 年接替“《战地》先生” Lars Gustavsson 成为工作室创意总监，掌管整个《战地》系列。

IT之家曾报道，EA 上月对其游戏项目与工作室进行大规模调整，裁员近 700 人。前《战地》系列单人模式工作室 Ridgeline Games 被关闭，后续《战地》游戏单人模式的开发工作由《极品飞车》系列工作室 Criterion Games 接替。

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