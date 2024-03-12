usmile 笑容加数字牙刷 Y20 PRO 开启预约：骨传导提醒，升级双屏双按键

IT之家 3 月 12 日消息，伴随着 usmile 笑容加数字牙刷 Y20 的上市开售，Y20 PRO 近日也正式开启预约，两套均价 399 元起。礼盒共配备刷头 2 支，目前预约剩余时间 2 天 12 小时。

据介绍，笑容加数字牙刷 Y20 系列搭载了智能 AI 算法小模型，能够主动记录每一次刷牙行为，多维分析口腔风险，并生成个人刷牙数据库。它从刷牙力度、覆盖率、刷牙时长、横刷速度等多方面动态分析不良刷牙习惯带来的潜在风险，及时发现口腔问题，预防并解决问题。

当 AI 检测到刷牙坏习惯的时候，都会通过 AI 方案推送：一键推送到牙刷上，只要轻轻一按，就能使用。

针对更多特殊清洁需求，Y20 系列数字牙刷也与医生共研了五大清洁方案，包括防敏护龈方案、强效防蛀方案、孕期抗龋护龈方案、深层去渍方案、正畸牙强力清洁方案，有特殊口腔问题的用户可以在笑容加 App 中参与测试，并选择自己专属的清洁方案。

Y20 系列数字牙刷在牙刷上搭载了骨传导技术。在刷牙过程中，骨传导会通过刷头与牙齿的接触，通过骨传导语音实时反馈刷牙效果，力度过大、刷得不全、时间太短、横刷过快等问题，引导正确刷牙方式。

此外，Y20 系列数字牙刷会在重要节日如春节、情人节、生日等当天为用户惊喜推送的主题界面；支持根据心情自行设置主题，用户可以在“主题商店”免费获取；支持定制语音包可设定为用户自己的录音，用特殊的方式给予身边人更多的陪伴。

和 Y20 相比，Y20 PRO 在分析刷牙问题上多了“菌斑评估”。在设计上升级了双显屏双按键，支持更多快捷操作。不同拿法、长按或双击，都可直达不同功能。查看电量、刷头使用时长、启动牙刷自清洁或飞行模式，这些功能都可以用牙刷轻松召唤。

还支持音乐指挥家功能，将音乐与刷牙动作结合，开创全新刷牙体验。随着手势力度和速度的变化，音乐的节奏也随之变化。通过音乐，直观了解实时刷牙手法，更轻松地保持科学刷牙力度和节奏。除此之外也有音乐纯享模式，静享刷牙时光。

产品规格上，Y20 PRO 整机支持 IPX8 等级防水。采用了 TYPE-C 接口充电设计，拥有 90 天的续航能力。支持 Wi-Fi 连接、远程自动升级、飞行模式、入口感应启动。

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