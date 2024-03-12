深蓝汽车上新手机车钥匙，新增支持 Redmi K70 等 4 款小米机型

IT之家 3 月 12 日消息，深蓝汽车官方宣布手机车钥匙上新。此次新增支持小米部分机型：Redmi K70、Redmi K50 Ultra、Xiaomi 14 Ultra、Xiaomi MIX FOLD。

小米钱包 NFC 车钥匙可实现与 NFC 卡片钥匙同等功能，开通完成后在熄屏状态下碰一碰即可解 / 闭锁，手机关机应急刷卡。

开通流程：

开通前检查：车机版本 Deepal OS2.0 以上、深蓝 App 版本 1.3.9 以上

1、手机网络连接正常（开关在手机下拉菜单中）；

2、手机 NFC 功能打开（开关在手机下拉菜单中）；

3、开启深蓝 App 自启动权限（打开设置 — 应用设置 — 授权管理 — 自启动管理）；

4、确保小米智能卡版本 23.09.22.1.f 以上、数字钥匙框架版本 13.0.15 以上（打开小米钱包 — 我的 — 右上角六边形 — 智能卡设置 — 检查更新）；

5、查询对应机型 NFC 刷卡区域（打开钱包 — 交通卡 — 点击右上角三个点 — 智能客服 — 刷卡区域）；

用户可在“深蓝－爱车昵称－车辆设置－我的钥匙页”新增钱包车钥匙，App 界面会跳转至小米钱包，加载完成后进入添加车钥匙界面，根据提示将手机 NFC 刷卡区域贴于车辆 NFC 读卡器处，保持并等待约一分钟后显示小米钱包车钥匙卡界面，点击返回后，车辆页面显示手机钱包车钥匙已添加，则开通完成。

钱包钥匙使用注意事项：

1、请将卡片指纹验证策略设置为从不验证，避免影响刷卡成功率；

2、若使用手机 NFC 刷卡失败，请将手机挪开 5cm 以外 1s 以上再次刷卡，请勿将手机贴在后视镜上反复移动避免划伤；

3、当多个小米设备开通同一辆车的钱包钥匙时，仅保留最后设备开通的钱包钥匙。

IT之家查询到，深蓝汽车对不同车型的手机车钥匙功能适配情况不同，官方车钥匙适配名单如下：

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