群联 CEO 潘建成警告 SSD 价格飞涨导致需求下降，阻碍 NAND 闪存行业发展

IT之家 3 月 12 日消息，群联 CEO 潘建成近日接受 Digitimes 采访时表示，SSD 固态硬盘进一步提价可能会严重降低市场需求，NAND 闪存制造商不应任由需求超过供应，而应努力增加产量满足需求。

NAND 闪存及 SSD 固态硬盘近期的涨价是三星和美光等制造商在 2022 年和 2023 年降价的后续反应。在 2020 年后的计算机需求热潮恢复正常后，闪存需求明显下降，但 NAND 制造商并未正确预估需求下降的速度，因此供应量远超过实际需求，不得不降价去库存。

当时群联 CEO 潘建成表示，如果价格需要进一步下降，整个 NAND 行业将面临破产的风险。然而，NAND 库存量迅速降低，各大厂商宣布减产，需求再次开始上升。去年第四季度，NAND 市场出现大幅复苏，固态硬盘价格稳步上涨。

参考 TrendForce 集邦咨询的数据，得益于减产和需求复苏，2023 年第四季 NAND 闪存产业营收季增 24.5%，达到 114.9 亿美元（IT之家备注：当前约 824.98 亿元人民币）。

▲ 图源 TrendForce 集邦咨询

潘建成近期表示，如果价格过高，需求将再次开始动摇，并建议 NAND 制造商停止减产，开始满足需求，而不是任由低供应和高需求抬高价格。

IT之家曾报道，近期铠侠提升 NAND 产能的消息传出后，潘建成表示群联目前仍处于缺货状态，如果 NAND 闪存原厂可以合理价格提供稳定供货，对群联算是好事。三星也将西安 NAND 厂的开工率提升至 70%。

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