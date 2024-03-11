跟随铠侠增产步伐，消息称三星电子调升西安厂 NAND 闪存开工率至 70%

IT之家 3 月 11 日消息，据韩媒 The Elec 报道，三星电子已将西安工厂的闪存开工率至 70%。

西安工厂是三星电子唯一处于韩国境外的存储半导体生产基地，月产能为 20 万片 300mm 晶圆，占三星整体 NAND 产量的 40%。

目前三星正将西安工厂的工艺升级至 236 层（第 8 代 V-NAND），因此产能本身低于满载。

为了应对 2022 年开始的存储行业恶化，三星在去年下半年将西安工厂的开工率降低至 20~30%。而目前随着库存调整的进行和中国国内智能手机行业的转好，西安工厂开工率逐步提升，据消息人士透露已达 70%。

根据IT之家以往报道，有韩媒称三星电子在二月下旬仍维持减产 50% 决策，而铠侠于二月末宣布计划在三月内将 NAND 闪存开工率提升至 90%。

参考 TrendForce 集邦咨询的数据，得益于减产和需求复苏，2023 年第四季 NAND 闪存产业营收季增 24.5%，达到 114.9 亿美元（当前约 827.28 亿元人民币）。

▲ 图源 TrendForce 集邦咨询

来到 2024 年，NAND 涨势延续：以 USB 用 128Gb（16Gx8） MLC 颗粒为例，2 月价格为 4.9 美元，相较 1 月的 4.72 美元继续上涨。

NAND 闪存行情的转好也带动了上游化学品厂商的生意。韩国半导体原料行业的消息人士表示，其感受到的气氛与去年不同，部分公司的对应物料出货有所增加，不过 SK 海力士似乎继续在削减 NAND 产量。

这位匿名消息人士的话再次证明，行业内部有声音认为，目前这轮 NAND 闪存涨价中来自需求端的动力不足。

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