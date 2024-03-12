谷歌 Pixel 8 / Pro 手机将首次支持有线外接显示器

IT之家 3 月 12 日消息，Pixel 8 / Pro 系列将成为谷歌首款可以有线外接显示器的手机，在更新到 Android 14 QPR3 Beta 版本系统后，即可连接使用，无需任何其他操作。

在 Pixel 8 / Pro 推出之前，爆料人 Kamila Wojciechowska 就表示该机支持 USB DisplayPort Alt 模式，允许通过 USB-C 接口进行视频输出。

安卓爆料挖掘者 Mishaal Rahman 最新发现，在安装 Android 14 QPR3 Beta 更新后，用户可以将 USB-C 转 USB-C 或 HDMI 视频线插入手机，将另一端插入兼容的显示器，然后手机会弹出一个对话框，询问是否要将手机屏幕镜像显示到外部显示器。

▲ Mishaal Rahman 在 Android Authority 网站晒出的测试图，下同

点击连接后，手机上的所有显示内容都会复制到显示器或电视上。如果你想要更多类似桌面的体验，可以在手机上启用开发人员设置，然后切换“强制桌面模式”选项，从而获得类似桌面的操作系统体验。

Rahman 指出，现有的桌面模式非常简陋，但谷歌显然正在开发一个功能更强大的版本，该版本有望在今年秋天随 Android 15 一起推出，不排除作为 Pixel 9 系列卖点之一的可能。

遗憾的是，其他 Pixel 设备都无法进行视频输出，谷歌已在硬件级别禁用 DisplayPort Alt 模式，Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 是第一批提供硬件支持的手机。IT之家将持续关注该功能的后续进展。

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