索尼 PS 独占 FPS 游戏开发商 Deviation Games 关闭：前《使命召唤》开发者创立

IT之家 3 月 12 日消息，由前《使命召唤》开发者创立的 Deviation Games 工作室宣布关闭。该工作室 2021 年宣布与索尼合作，为 PlayStation 平台打造全新的 3A 级独占 FPS 原创游戏 IP。

Deviation Games 由前 Treyarch 员工 Dave Anthony（《使命召唤：黑色行动》系列编剧）与 Jason Blundell（《使命召唤》僵尸模式开创者）于 2020 年创立。此前，Jason Blundell 已于 2022 年离开 Deviation Games。

▲ 创始人 Jason Blundell 离职公告

Deviation Games 首席人力资源与运营官 Kriste Stull 在领英宣布了游戏工作室的关闭，并向整个团队表示了感谢，表示将举办一场在线活动，邀请全游戏行业的企业参加，帮助受关闭影响的员工寻找新的工作。

目前仍不清楚 Deviation Games 工作室关闭的具体原因，该工作室关闭前未有任何一款游戏上市。

2021 年创始人 Dave Anthony 在接受媒体采访时表示，“从工作室成立的第一天起，我们就拥有了未来多年的完全财务保障。现在，通过与索尼的合作，我们可以无所畏惧地进行创造、创新和突破。”

IT之家近期报道，索尼互动娱乐 SIE 宣布在全球裁员 900 人，占员工总数的 8%。PlayStation 工作室负责人 Hermen Hulst 确认，一些游戏在“重新评估我们的运营方式”过程中被取消，但没有透露具体名称。

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