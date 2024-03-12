索尼 PS 独占 FPS 游戏开发商 Deviation Games 关闭：前《使命召唤》开发者创立

IT之家 3 月 12 日消息，由前《使命召唤》开发者创立的 Deviation Games 工作室宣布关闭。该工作室 2021 年宣布与索尼合作，为 PlayStation 平台打造全新的 3A 级独占 FPS 原创游戏 IP。
Deviation Games 由前 Treyarch 员工 Dave Anthony（《使命召唤：黑色行动》系列编剧）与 Jason Blundell（《使命召唤》僵尸模式开创者）于 2020 年创立。此前，Jason Blundell 已于 2022 年离开 Deviation Games。
Deviation Games 首席人力资源与运营官 Kriste Stull 在领英宣布了游戏工作室的关闭，并向整个团队表示了感谢，表示将举办一场在线活动，邀请全游戏行业的企业参加，帮助受关闭影响的员工寻找新的工作。
目前仍不清楚 Deviation Games 工作室关闭的具体原因，该工作室关闭前未有任何一款游戏上市。
2021 年创始人 Dave Anthony 在接受媒体采访时表示，“从工作室成立的第一天起，我们就拥有了未来多年的完全财务保障。现在，通过与索尼的合作，我们可以无所畏惧地进行创造、创新和突破。”
IT之家近期报道，索尼互动娱乐 SIE 宣布在全球裁员 900 人，占员工总数的 8%。PlayStation 工作室负责人 Hermen Hulst 确认，一些游戏在“重新评估我们的运营方式”过程中被取消，但没有透露具体名称。
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