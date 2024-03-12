消息称佳能 RF 35mm F1.4 L USM 镜头新品 4 月发布

IT之家 3 月 12 日消息，据 CannonRumors 消息，佳能新品 RF 35mm F1.4 L USM 镜头将于 4 月发布，预计将与佳能 EOS R5 MarkⅡ 同期发布。

消息人士还提到，这款镜头将具有“视频功能”，应该是指针对视频录制进行了优化。当然，由于它是一款定焦镜头，所以并不适合用于 2024 年扩展的 PowerZoom 镜头系列。

IT之家汇总佳能 2024 年的相机与镜头新品规划如下：

已确认相机：

EOS R5 Mark II

EOS R1

已确认镜头：

RF 28mm F1.4（或 F1.8 ）

RF 35mm F1.4 L USM

RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

已确认电影机：

Cinema EOS C300 后续机型（或改用新的型号命名）

Cinema EOS C500 后续机型（或改用新的型号命名）

具体时间方面，CanonRumors 称 EOS R5 Mark II 将于接下来数月内发布，而 EOS R1 会在同期“宣布研发”，也就是说后者的正式发布时间将晚于 EOS R5 Mark II。两款电影机则都将在 9 月的 IBC 之前发布，均会改为 RF 卡口。

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