去年利用身份信息的网络攻击激增 71%，IBM 发布 2024 年《X-Force 威胁情报指数报告》

IT之家 3 月 12 日消息，IBM 近日公布了 2024 年《X-Force 威胁情报指数报告》，显示在去年利用身份信息成为网络攻击者的首选攻击策略。

该报告由 IBM Consulting 咨询服务的进攻性与防御性安全服务部门 X-Force 编写，基于每天从 130 个国家和地区检测到的超过 1500 亿个安全事件。

根据 IBM 的说法，2023 年利用身份信息形成的网络攻击激增 71%，而攻击者使用的信息窃取恶意软件数量增长了 266%。

这一问题的背后是基于身份信息的攻击难以应对：安全团队针对其引起的重大安全事件，需要采取的应对措施在复杂度上是一般原因事件的 3 倍。

参考此报告，2023 年全球近 70% 的攻击以关键基础设施为目标，而在这一类型攻击中，有近 85% 案例可通过“基本安全”措施降低损失，这意味着“基本安全”可能比安全业内人士认为的难以实现。

而对于行业热点 AI，IBM 表示当前攻击者尚不能从对生成式 AI 的攻击中获得回报，但其确实是下一个需要保障的重要领域：

根据 IBM 的预测，一旦生成式 AI 市场的主导格局明确，则可能会促使网络犯罪分子进一步投资新的攻击工具，并针对相关 AI 平台进行大规模攻击。

IT之家在此附上完整报告的网址，有兴趣的用户可以深入阅读。

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