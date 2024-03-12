《八方旅人》官方手游《歧路旅人：大陆的霸者》登陆国服，今日开启预约

IT之家 3 月 12 日消息，日式 RPG 像素游戏《歧路旅人（通称：八方旅人）》官方手游《歧路旅人：大陆的霸者》登陆国服，由网易游戏代理，目前已全平台开启预约。

官方表示，《歧路旅人：大陆的霸者》是一款可以在安卓和 iOS 设备上可基本免费体验（部分内容需付费）的单人回合制日式 RPG 手游，沿袭了前作的一些设定，保留了原作经典的 RPG 剧情和主机玩法，并且针对移动平台做了很多优化和适配。

《歧路旅人》系列游戏由 SQUARE ENIX 发行，第一作于 2018 年推出，第二作《歧路旅人 II》于 2023 年推出。整个系列的全球销量超 400 万份。

在剧情上，《歧路旅人：大陆的霸者》手游将打造区隔于原作的前传故事，旅人们将作为被神之戒指选定之人踏上旅途，遵从内心选择“富足、权威、名望”三个走向，并根据做出的选择剧情发展也将随之变化。在冒险中，你可以邀请八种职业的旅人加入你的旅行团，和他们一起战胜邪恶力量和偶遇的魔物。

游戏音乐总监由负责所有《歧路旅人》系列的作曲家西木康智先生担任，配乐均由交响乐队进行演奏，在各个地图、剧情、战斗中无缝切换的音乐。在正式上线版本，游戏也将实装日版声优资源，包括石川界人、悠木碧等知名声优配音。

游戏使用虚幻 4 引擎，原创“HD-2D”技术，在像素风基础的 2D 角色上追加了 3D CG 效果背景。官方表示国服还会对画面进行升级。

游戏中包含 8 大职业：剑士、舞者、商人、学者、药师、游侠、猎人、星官，玩家可以根据个人喜好或角色特点，选择合适的职业和角色进行培养。手游版本采用了 8 人组队协同作战的“8 人制回合战斗”系统。

IT之家提示，《歧路旅人：大陆的霸者》手游现已于各大平台开启预约，目前官方尚未公布国服游戏的具体上线日期。

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