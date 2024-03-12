微软 Xbox 官方提醒中国用户：谨防“扫码盗刷”欺诈行为

IT之家 3 月 12 日消息，微软 Xbox 官微今日发布关于“扫码盗刷”欺诈行为的公告，提醒玩家不要相信“扫码支付低价获取相关产品”等虚假宣传内容，谨防上当受骗。

IT之家附公告原文：

Xbox 关于“扫码盗刷”欺诈行为的公告

尊敬的微软 Xbox 用户：

最近我们接到个别有关销售者的投诉，发现一些不法分子利用小红书等社交媒体发布“低价 / 福利 / 返现”等宣传内容，诱导用户加入微信/ QQ 群，进行扫码支付低价获取 Xbox 相关产品的方式进行了欺诈活动。

微软中国一贯严格遵守当地法律法规，致力于保护消费者的权益。我们不容忍任何违法违规行为。您的信任对我们至关重要，我们将始终致力于为您提供合法、安全、可靠的服务。我们特此发布以下公告，以更好地保护您的权益和确保您在微软平台和第三方电商 / 交易平台上的安全购物体验：

微软中国绝对不会引导用户加入任何微信/ QQ 群，且要求用户进行在线扫码支付等此类的非正常付费流程。用户通过微软进行的交易都将通过所在电商 / 交易平台所提供的正常付费流程进行。

请广大消费者注意，非正常付费流程，包括但不限于加客服微信/ QQ、扫码、线下交易均存在上当受骗风险，请务必谨慎判断：碰到来源不明的二维码要提高警惕，注意识别。来源不明的二维码里面可能隐藏着病毒链接、钓鱼网站等非法网址链接，扫描后可能会导致个人信息泄露、造成经济损失；线上交易过程中如遇需提供大量个人信息、授权获取个人信息的请求时请提高警惕，这些个人信息很有可能会被不法分子收集，进行售卖，从而导致个人信息被窃取利用；当个人信息受到非法侵害时，应及时向公安机关报案，维护自己的合法权益。

我们承诺将一如既往地加强监管，确保广大消费者安全可靠的消费体验。

感谢大家的理解与支持！

微软（中国）有限公司

2024 年 3 月 12 日