前索尼 SIE 高管认为游戏发行应“触及更多用户”，从而获得更多盈利空间

IT之家 3 月 10 日消息，前索尼 SIE 美国首席执行官 Shawn Layden 近期在接受外媒 GamesBeat 采访时表达了自己对游戏发行现状的看法，他认为游戏大作应当“触及更多用户”，从而获得更多盈利空间。

Shawn Layden 声称，当一款游戏的成本超过 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.4 亿元人民币）时，选择独占就是致命的，因为这将减少潜在市场，因此 3A 大作应当触及更多玩家，才能相对更容易完成销售目标。

▲ SE 旗下《最终幻想 16》便是因为限时独占导致难以收回游戏开发成本

IT之家同时注意到，Shawn Layden 重点谈到了“实时服务型游戏”，他认为游玩相关游戏的玩家中“有 95% 的玩家可能不会产生任何消费”，因此提升利润的唯一办法就是开放更多的平台，吸引更多的玩家进入游戏。

另据IT之家此前报道，微软已经宣布将自家一系列游戏带到其它平台，首批提供《隐迹渐现》《完美音浪》《禁闭求生》《盗贼之海》四款游戏。

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