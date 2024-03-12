工信部：部分涉诈高风险 App 打着国家政策、国家项目旗号，编造虚假投资理财项目

IT之家 3 月 12 日消息，据工信部反诈专班今日通报，近期一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号，制作出一大批 App，在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在 App“投资”进而实施诈骗。

工信部公布了一系列涉诈高风险 App 案例，包括打着“一带一路”旗号的虚假 App、打着“中国供销合作社”旗号的虚假 App、打着“中国共富”旗号的虚假 App 等，还有冠名“中国芯”“中国智造”的虚假 App。

而在 2 月 28 日，工信部反诈专班公布了一批打着“大飞机”“中国商飞”旗号的诈骗 App，中国商飞也发布声明称，有不法分子假冒中国商飞开发出一款“大飞机”App，并在其中发布“中国商飞小额期权”、“中国商飞股份期权”、“ARJ21 私募基金”、“C919 私募基金”等虚假投资理财项目。

据介绍，此类涉诈高风险 App 使用的是典型的虚假投资理财诈骗套路，以“保本高息”虚假宣传吸引受害者从虚假网站、扫描二维码等非正规渠道下载 App，以“真假混杂”的 App 展示页面获取受害者信任，以“推广分红”为诱饵诱导受害人传播诈骗 App，以“投资返利”为噱头引诱受害人向指定账户转账骗取钱财。

IT之家附工信部提醒：

谨记不明链接不点击、未知二维码不扫描、陌生网站不浏览，从正规途径下载 App。

投资理财要认准有资质的正规途径，警惕任何声称“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的投资理财推荐。通过官方渠道确认国家惠民政策真实性。

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