微信安全中心：个人账号不得发布、展示、传播各类违禁品售卖信息，最严重面临永久封号处罚

IT之家 3 月 12 日消息，微信安全中心今日傍晚公告称，利用微信功能发布违禁品售卖信息的行为触犯了相关法律法规，微信团队将坚决打击清理此类违法违规的内容和行为。

微信安全中心宣布，对于以任何形式发布、展示、传播各类违禁品售卖信息的微信个人账号，微信团队一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》的规定，视违规严重程度，采取阶梯式处罚：

对违规内容，一经发现即删除；

对违规账号，将视情节对该微信账号进行警告、限制或禁止使用部分或全部功能、账号封停及永久封停处罚。

微信安全中心提供了一部分违禁品售卖信息示例如下：

药品或医疗器械推广

烟草、电子烟宣传

性保健品等黑五类（IT之家注：网络上对于“黑五类”的定义不尽相同，其通常并非指具体某五个类目，多指医疗器械、补肾补脑、减肥等）

催情迷药等管制药品

外挂、假证等黑灰产

色情及色情擦边类内容

仿真枪、弓箭、管制刀具、气枪等含有杀伤力武器

非法信贷内容

用户通过朋友圈、视频号、直播等网络形式发布违法违禁品售卖信息属违规行为；帮助朋友在朋友圈、微信群转发宣传推销违法违禁品的行为，一旦出现问题，售卖方、转发者均要承担行政处罚。

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