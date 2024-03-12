Galaxy Watch 5 系列手表海外获推新固件：可将健身数据投射至三星智能电视

IT之家 3 月 12 日消息，三星 Galaxy Watch 5 系列手表近期开始推送新的固件更新，带来了新功能以及最新的安全补丁。目前，该更新已经在欧洲地区陆续推送，其他地区预计也将陆续上线。值得一提的是，该更新此前已经在 Galaxy Watch 6 系列上推出。

IT之家注意到，本次更新的固件版本号为 R9x0XXU1BXB7，更新大小约为 244.14MB。除了包含最新的 2024 年 3 月安全补丁（修复了数十个安全漏洞）之外，此次更新还加入了备受关注的“三星健康健身数据投射至智能电视”功能。

通过这项新功能，当用户在 2024 年发布的三星智能电视或智能显示器观看健身课程时，可以选择将来自 Galaxy Watch 5 的心率、卡路里消耗等运动数据实时显示在大屏幕上，方便用户掌控运动状态并保持在合适的训练强度。值得一提的是，该功能也兼容三星今年推出的 Lifestyle 系列电视和投影仪。

由于分批推送的原因，并非所有 Galaxy Watch 5 用户新增都会收到更新，建议用户耐心等待并稍后查看更新状态。

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