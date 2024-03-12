2024 三星家电新品发布会定档 3 月 17 日：主打“科技有 AI 更智能”，发布电视、冰箱、洗护家电新品

IT之家 3 月 12 日消息，@三星电子 官微今日傍晚发文宣布，2024 三星家电新品发布会定档 3 月 17 日 19:00，届时将首发三星全系列电视、冰箱、洗护家电新品。

官方此次打出的 Slogan 是“生活有爱更温暖，科技有 AI 更智能”，从预热海报来看，届时将会登场的产品将包括电视机、冰箱和洗烘一体机等。

而在今年年初的 CES 2024 展览会期间，三星电子展示了多款 AI 智能家电新品，包括 2024 款 Bespoke 4 门 Flex 冰箱 AI Family Hub+ 机型。该冰箱配备“Vision AI”科技，预先设置约百万张食物照组成的训练数据，能辨别超过 33 种不同的新鲜食材。

食物清单将同步显示在 Family Hub 屏幕上并可供编辑，用户也能手动新增食品保质期，掌握追踪食材的新鲜度，接着冰箱便会在到期前通过 32 寸 LCD 屏幕发出提醒。

此外，三星还在 CES 2024 推出了全新的 QD-OLED 电视 S85D、S90D 和 S95D，主打更高亮度、更好的色彩和一系列 AI 增强画质功能。

三星此前还展出了类似 The Frame 画壁电视的 Music Frame 无线音箱，可以搭配画壁电视一起使用。从外观来看，该产品与预热海报中类似“画框”的新品颇为相似。

该音箱配有两个低音扬声器、两个高音扬声器和两个中音扬声器。扬声器阵列支持杜比全景声，并支持通过三星的 SpaceFit 技术来校准房间的声音。

至于这些曾在 CES 大展亮相过的新产品是否会在此次发布会上登场，IT之家将持续关注。

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