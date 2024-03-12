消息称中芯国际前技术研发执行副总裁周梅生加入长鑫存储

IT之家 3 月 12 日消息，据台媒 Digitimes 报道，中芯国际前技术研发执行副总裁周梅生加入长鑫存储，担任技术研究和开发中心负责人 。

IT之家从公开资料了解到，周梅生曾两度加入中芯国际，前后分别担任技术研发中心副总裁和技术研发执行副总裁，2022 年 6 月因退休离任。在周梅生退休时中芯国际曾发布相关公告，称其为核心技术人员。

除此以外，周梅生曾担任半导体技术巨头泛林中国区首席技术官，并在台积电、联华电子、新加坡特许半导体、格罗方德等公司均有过工作经历。

目前，长鑫存储在内存技术上不断推进，于去年 11 月末发布了 12Gb LPDDR5-6400 颗粒，以及 POP 封装的 12GB LPDDR5 芯片和 DSC 封装的 6GB LPDDR5 芯片，其中 12GB LPDDR5 芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。

Digitimes 预计未来长鑫 LPDDR5 将全面覆盖中高阶移动终端产品，包括笔记本、智能手机、平板电脑、可穿戴设备等品类。

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