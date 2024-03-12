万代南梦宫 Steam 春季特卖：最高可减 90%，《龙珠战士 Z》史低 29.7 元

IT之家 3 月 12 日消息，万代南梦宫于周一在 Steam 平台开启了春季特卖活动，多款游戏作品拥有较为可观的优惠力度，最低也有 34% 的优惠。

IT之家汇总部分游戏如下：

《龙珠战士 Z》：一五折，现价 29.7 元（史低价）

《火影忍者：终极风暴羁绊》：六六折，现价 196.68 元

《龙珠：异战 2》：五折，现价 49 元

《小小梦魇》：三五折，现价 69.3 元

《火影忍者疾风传 终极风暴 4》：四折，现价 39.2 元

格斗游戏《龙珠战士 Z（DRAGON BALL FighterZ）》在 2018 年 1 月 27 日登陆 Steam 平台，本作号称是著名格斗游戏开发公司 ARC System Works 制作的七龙珠“正统格斗游戏”，官方介绍如下：

‘Dragonball’正统格斗游戏终于登场了。

由著名的 ARC System Works 开发制作，画面使用了‘超水准动画表现’，如同动画直接动起来一般，可体验到真正的超高速、大魄力战斗‘Dragonball 战斗’。

此外本作采用了 3 对 3 的团体战，玩家能钻研角色间的配合度，并思考深度的战术。

请尽情享受这前所未有的战斗、以及追求动画表现等魅力的‘全新 Dragonball 战斗’吧。

游戏图赏：

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