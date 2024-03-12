美国 FAA 对波音 737 Max 客机调查报告出炉：33 项审计未通过，占比超 37%

IT之家 3 月 12 日消息，据美国《纽约时报》当地时间 11 日报道，美国联邦航空管理局（FAA）针对波音 737 Max 客机进行了长达六周的审计调查后发现，波音公司在“质量把控方面存在很多问题”，在全部 89 项审计中，波音公司通过了 56 项，33 项未能通过，未通过占比超过 37%，共发现了 97 处可能不合规的情况。

▲ 《纽约时报》报道

此外，美国联邦航空管理局的检查报告，波音 737 Max 飞机的制造商及其主要供应商在制造过程中出现几十个问题。针对 737 Max 机身承包商 Spirit AeroSystems 的调查报告中显示，有 7 项审计不合格，不合格率超过 50%。两家公司在审计中均有涉及飞机内嵌式应急门的未通过项目。

值得一提的是，据英国广播公司 12 日消息，此前曾多次爆料波音客机安全问题的波音前资深员工约翰・巴尼特（John Barnett），于 3 月 9 日被发现在美国一家酒店停车场内身亡。

当地时间 1 月 5 日晚，美国阿拉斯加航空一架 737 Max 9 飞机在起飞后不久，左侧中后部应急舱门突然脱离机身，导致客舱瞬间释压，氧气面罩全部掉落。阿拉斯加航空随后宣布采取预防措施，暂时停飞机队的 65 架波音 737 Max 9 飞机。美国联邦航空管理局（FAA）也下令各航空公司停飞波音 737 Max 9 飞机并对该机型进行安全检查。据介绍，这项紧急适航指令将影响约 171 架飞机。

《华尔街日报》北京时间 3 月 10 日早间报道，两名知情人士声称，美国司法部对阿拉斯加航空公司波音 737 Max 9 型客机于 1 月 5 日发生的航班事故展开了刑事调查。这两名知情人士表示，作为新调查的一部分，美司法部约谈了涉事航班上的飞行员和空乘人员。其中一人表示，大陪审团已经被召集起来审查证据。美国联邦航空管理局还在一项审计中发现，波音公司在其制造过程中多次未能遵守质量控制要求。

波音飞机的安全问题引发各界关注，IT之家整理今年已发生的多起事故如下：

当地时间 1 月 5 日，一架波音 737 Max 9 从波特兰起飞后不久，机舱后段一扇可以用作紧急出口的舱门突然脱落，随即紧急返航；

当地时间 1 月 18 日，一架波音 747-8 型货机从迈阿密国际机场起飞，几分钟后在空中发生引擎起火，随即迫降；

当地时间 1 月 24 日，一架波音 757 客机在亚特兰大起飞前，被发现前轮脱落；

当地时间 2 月 19 日，一架自旧金山飞往波士顿的波音 757 客机在飞行途中发现一侧机翼受损，因此紧急迫降在丹佛；

美国广播公司当地时间 3 月 7 日报道，一架从得克萨斯州休斯敦飞往佛罗里达州迈尔斯堡的波音 737 客机，因其中一个发动机起火而被迫返航；

当地时间 3 月 7 日，一架从旧金山飞往日本大阪的波音 777-200 在飞行过程中丢失轮胎，起飞 25 分钟后改道洛杉矶迫降；

当地时间 3 月 8 日，一架波音 737 MAX 8 型客机在降落至得克萨斯州休斯敦时，在滑行过程中滑出跑道，冲进跑道旁的草坪；

当地时间 3 月 11 日，一架从悉尼飞往奥克兰的波音 787-9 客机出现技术问题，在飞行途中发生急降，造成了约 50 名乘客受伤。

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