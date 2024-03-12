萤石摄像机推出“对讲云录制”服务，可长期云端保存

IT之家 3 月 12 日消息，萤石智能家居官宣，萤石摄影机对讲功能升级，推出“对讲云录制”服务。当用户使用对讲功能时，萤石摄影机将自动录制音视频，并长期保存，同时支持语音转为字幕等功能。

IT之家整理萤石摄影机“对讲云录制”服务的权益及开通方法如下：

对讲云录制服务权益：

对讲自动录制

用户发起对讲后，萤石摄影机将自动录制音频、视频，保存完整的对讲过程；

还原对话

对讲云录制会双向录制摄像机和手机端的语音，同时合成到录像中，提高通话双方的语音质量；

长期无限存储

对讲录制的视频会长期存储云端，官方称“存储无限制”；

语音转字幕

用户使用对讲功能后，萤石摄影机将自动录制，并进行智能语音转字幕；

便捷查看分享

录制的视频可轻松查看、下载，并分享给其他人。

开通对讲云录制服务步骤：

1.登录萤石云视频 App（需更新至 6.13.2 及以上版本），进入设备预览页 或【我的 > 全部服务 > 对讲云录制】，会看到试用提示；

2.点击免费试用即可开通，开通后每次发起对讲时，会出现计时器，表明正在录制对讲的音视频；

3.结束对话后，录制的视频会立即保存，可在【更多 > 对讲录制】中查看完整对讲视频，播放时语音会同步转成字幕；

4.服务试用结束后，通过购买套餐，可以延长使用。

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