虚幻引擎调整收费模式，部分非游戏开发者需每年支付 1850 美元

IT之家 3 月 12 日消息，Epic Games 宣布将针对非游戏开发者使用虚幻引擎 (Unreal Engine) 的收费模式进行调整。与既有的游戏开发者分成模式不同，非游戏开发者将需要每年支付 1850 美元（IT之家备注：当前约 13283 元人民币）的“按席位”订阅费用才能继续使用该引擎。这项新政将在 4 月底发布的虚幻引擎 5.4 版本中正式生效。

此次调整并不适用于游戏开发者，他们仍将使用既定的 5% 分成制，即产品终生总收入超过 100 万美元的部分需要支付 5% 的引擎使用费。新的“按席位”订阅费主要针对非游戏领域，例如使用虚幻引擎制作影视作品、汽车信息娱乐系统、主题公园游乐设施等非直接面向消费者的内容创作者。

不过并非所有非游戏开发者都需要为新订阅费买单，年收入少于 100 万美元的公司、学生、教育工作者和“业余爱好者”将可以继续免费使用虚幻引擎。此外，针对虚幻引擎开发插件的公司也可以继续免费使用引擎，Epic 将通过虚幻引擎商城内的收入分成模式获取收益。

值得一提的是，Epic 在竞品 Unity 宣布（并随后迅速取消）颇具争议的“按下载付费”模式后几周，就公布了引入新收费模式的计划。和 Unity 取消的模式类似，Epic 表示新订阅费仅适用于使用最新引擎版本（虚幻引擎 5.4）制作的游戏。如果开发者使用的是 5.3 或更早的版本，则无需为新订阅费付费，但升级至新版本后将遵循新的收费模式。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。