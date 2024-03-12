虚幻引擎 5 重制，华纳多元宇宙明星大乱斗《MultiVersus》游戏 5 月 28 日发行

IT之家 3 月 12 日消息，《MultiVersus》是由 Player First Games 开发、华纳发行的免费横版格斗游戏，玩家可以使用各种华纳旗下的明星角色，官方宣布将于 5 月 28 日发行。

这款游戏于 2021 年 11 月官宣，并于 2022 年年中启动了 Early Access 和开放测试，汇集了华纳兄弟旗下众多电影和电视节目中的角色，是一款华纳旗下多元宇宙的明显大乱斗游戏。

IT之家附上预热视频如下：

在一段新的 YouTube 视频中，Player First Games 的游戏总监 Tony Hyunh 介绍了游戏正式推出后玩家可以期待的一些基本信息，其中之一是玩家将可以使用此前测试期间未放出的角色，并能使用新的战斗技能。至于会有哪些新角色加入花名册，目前还没有任何消息。

Hyunh 表示游戏使用 Epic 的虚幻引擎 5 进行重制，玩家无论在哪个平台玩这款游戏，都能获得稳定、统一的游戏体验。

Hyunh 表示 MultiVersus 将添加一个新的 PvE 模式，该模式将在游戏的传统 PvP 模式之外提供新的奖励和“额外的玩法”，只是官方目前尚未暗透露该模式的具体细节。

《MultiVersus》游戏将于 5 月 28 日在索尼 PlayStation 4/5、微软 Xbox One、Xbox Series S|X 游戏主机，以及 PC 平台上发行。

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