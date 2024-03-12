比亚迪墨西哥建厂新进展：率团考察哈利斯科州，会见当地中国零部件供应商

IT之家 3 月 12 日消息，据彭博社报道，比亚迪已经派出一个代表团前往墨西哥哈利斯科州考察，考虑在当地建设电动汽车工厂。

该州经济发展部长 Roberto Arechederra 证实了这一消息：比亚迪公司高管于本月初会见了当地官员。他在接受采访时透露，比亚迪还会见了已在该州落户的中国汽车零部件供应商。“比亚迪对工厂潜在选址进行了非常深入的分析，他们了解了当地附近的教育中心数量、建厂位置附近的人口数量，还研究了哈利斯科州的生态系统和基础设施。”

据一位不具名知情人士透露，墨西哥工厂的建设成本可能达到约 6 亿美元（IT之家备注：当前约 43.08 亿元人民币），与比亚迪在巴西建设电动汽车工厂的成本相似。

比亚迪美洲区总裁 Stella Li（李柯）告诉彭博社，公司最近在墨西哥推出海豚 Mini 车型（对应比亚迪海鸥）时，访问了多个州，以探索商业机会、为当地贡献创新及技术。

据IT之家此前报道，李柯曾在上个月告诉路透社，比亚迪正在墨西哥寻找地点设立工厂，旨在提高该公司在当地市场的份额。公司预计将在年底前选址建设该工厂，该工厂的产能将达到年产 15 万辆汽车。

李柯表示，比亚迪在墨西哥的建厂计划仅针对当地销售，并补充说该公司正在中部和南部地区寻找工厂地点，而不是靠近美国边境的墨西哥北部，因此到达消费者手中的运输成本会很高。“我们的计划是为墨西哥市场而不是出口市场建造该设施。”

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