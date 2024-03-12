Midjourney 能让角色保持一致了！网友实测称直呼“改变游戏规则”

Midjourney 发布新功能，网友直呼“不可思议”！现在你可以让生成的图像几乎保持角色一致，belike：

所有超级英雄长一个模样盯着你。

甚至动漫风、写实风等跨风格生成也同样适用：

保持同一风格，感觉配上文字可以讲一个故事了：

面部、着装、发型可调控，换装玩法 get：

新功能名为角色参照（Character Reference），和之前的风格参照类似，不过这次不是保持风格一致，而是保持生成图像的角色与给定的参照角色一致。

网友们已经玩嗨了，纷纷表示这是迄今为止 Midjourney 最大的更新：

还有网友认为生成式 AI 都应该来瞧一瞧、学一学：

更多网友是奔赴在测试的路上，觉都不睡了的那种：

话不多说，一起来康康使用方法及测试效果。

食用指南

角色参照新功能适用于 Midjourney V6、Niji6 型号。

值得一提的是，由于 Midjourney V6 目前还处于 alpha 测试阶段，此后功能也可能会有所变化。官方表示不久后将推出 V6 Beta 版。

新功能使用方法也很简单。

只需要在输入的 prompt 的后面加上“--cref URL”即可，URL 指的是所选的参照角色图像的链接。

还可以“--cref URL1 URL2”这样婶儿，混合多个图像的角色特征。

除此之外，在 prompt 最后再加上“--cw”可以调整参照的强度，范围为 100 到 0。

默认强度为 100，即“--cw 100”，生成的图像会参考人物的脸部、发型和着装；设置强度为 0 时，即“--cw 0”，则只会专注于参照脸部，也就是适合给特定角色换装、换发型。

效果方面，官方公告中也提示了，新功能更适合用 Midjourney 自己创作图像作为参考图像，用真人照片作为参考图像可能会产生扭曲。

而且新功能的运作方式和普通图像提示类似，只是更专注于角色的特征，所以参照精确度也是有限的。

无法复刻非常细节的特征，比如特定的酒窝、雀斑或 T 恤上的标志等。

在 web alpha 版本中操作方法如下：

将图片拖至或粘贴至 imagine 中，会出现三个图标，可以选择设置图片是作为图片提示、风格参考还是人物参考。按住 Shift 并选择一个选项，可以将一张图片用于多个类别。

我们也简单上手尝试了一把。

先用 Midjourney 生成了一张老马喝咖啡的图：

然后使用新功能，提示词为“一个探险家在北极探险”，后接 —cref URL：

最后生成的图片是这样婶儿的：

可以明显看到保留了参考图像的脸部的部分特征，还有喝咖啡的行为。

下面来看一波网友的测试效果。

这届网友最会玩

要不说还得是网友会玩，像下面这一组图，脸部特征基本一致：

还有网友设置了不同的参照强度，对比来看是这样婶儿的：

怼脸图也是几乎保持一致的那种：

动画风格轻松驾驭：

一张图中有多个角色也能处理：

感兴趣的家人们可以亲自上手玩一玩～

One More Thing

最近，有网友爆料在 MidJourney 工作时间里，有员工发现 Stability AI 的某员工在周六晚上偷偷地尝试抓取他们的提示-图片对数据，结果把他们的系统都给搞崩了。

随后，MidJourney 立即禁止所有 Stability AI 的员工使用 MidJourney。

这让网友想起了一年前 Stability CEO 发过的帖子：

鉴于种种迹象表明 AI 生成的图像不受版权保护，我们是不是可以考虑只用 AI 生成的图片训练一个模型。 我想知道用 MidJourney V4 生成的图训练出的 V4.5 会是什么样子？

网友也是不知道该怎么说这件事，于是让 ChatGPT 给描述描述，随后 ChatGPT 输出了个八卦标题：

Stability CEO 年前的推文预言了 Midjourney 的午夜混乱 —— 随着否认声浪起，Stability 员工被禁止入内！

参考链接：

[1]https://twitter.com/Yampeleg/status/1767040473011556746

[2]https://twitter.com/XueFz/status/1767197476656709650

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：西风

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