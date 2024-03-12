真实的商战：文生图 AI 平台 Midjourney 禁止 Stability AI 员工使用其服务

IT之家 3 月 12 日消息，Midjourney 和 Stability AI 是当前文生图 AI 领域的其中两家头部企业，然而“不是冤家不聚头”，据 The Verge 北京时间今日凌晨的报道，Midjourney 宣称已禁止 Stability AI 的员工使用其服务，并指责后者员工在本月早些时候尝试抓取 Midjourney 数据时，导致系统出现故障。

早在 3 月 2 日，Midjourney 就在其 Discord 频道公告，承认服务器出现故障的时间延长导致用户无法获得生成图像。随后在 3 月 6 日，Midjourney 在其电话会议中声称这次攻击是“来自付费账户的类似僵尸网络的活动”导致的，并明确将其归因于 Stability 的员工。

根据听取了电话会议的 Midjourney 用户 Nick St. Pierre 的解释，Midjourney 声称自家服务被关闭是因为“Stability AI 的某人试图在周六的深夜，抓取 Midjourney 的所有提示（prompt）和图像对（image pairs）”。同时，Midjourney 将多个付费账户关联到了 Stability AI 数据团队的一个个体。

随后，Midjourney 更新了其电话会议纪要，宣布将无限期禁止所有 Stability AI 员工使用其服务，作为对此次故障的回应。

Nick St. Pierre 向 Stability AI 的首席执行官 Emad Mostaque 报告了这一情况，后者表示，“仅凭几个账户怎么可能完成这个任务，这令人非常困惑。团队也没有一直在抓取，因为我们一直在使用合成和其他数据，SD3（IT之家注：Stable Diffusion 3）胜过所有其他模型。”

Emad Mostaque 还声称，如果故障是由 Stability 员工引起的，那么这是无意的，显然不是 DDoS 攻击。

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