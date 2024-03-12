苹果获得适用于折叠设备和 MacBook 的摄像头系统专利，可实现 3D 图像拍摄和手势识别

IT之家 3 月 12 日消息，据 PatentlyApple 报道，美国专利商标局今日正式授予苹果一项专利，该专利涉及一套新型摄像头系统，主要用于集成到可折叠电子设备中。此外，该专利还展示了一种包含七个摄像头的新型系统，可以集成到 MacBook 中，从而能够拍摄 3D 图像和捕捉 3D 手势动作。

据IT之家了解，该专利描述了一种电子设备，其部分可以弯曲或以其他方式重新配置，使得设备的不同部分可以移动并相互改变方向。摄像头可以分布在设备的不同位置，用于拍摄场景的多个图像。在某些配置中，摄像头可以定向成扇形视野，使设备能够捕获场景的重叠图像，然后将这些图像拼接成完整的全景图像。在其他配置中，摄像头可以定向成从不同角度聚焦于某个物体，从而可以捕获该物体的三维图像。

苹果的专利图 4 展示了一款类似于带有可弯曲腕带的 Apple Watch 的可折叠设备的横截面侧面视图；图 5 展示了一款可折叠设备的正面视图，该设备的显示屏用于显示使用安装在弯曲外壳壁上的多个摄像头拍摄的图像预览；图 6 展示了一款电子设备的横截面侧面视图，该设备放置成摄像头彼此背离的配置。

苹果的另一项专利图 7 展示了一款电子设备的横截面侧面视图，该设备放置成摄像头彼此相对的配置；图 8 展示了一个具有可折叠盖和可移除设备的示例性系统；图 9 展示了一款类似于具有多个摄像头的笔记本电脑的电子设备的正面视图，可以拍摄物体的三维图像，还可以使用摄像头 (#26) 捕获三维手势动作（例如用手势控制设备）。

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