苹果可充电键盘背光系统专利曝光：延长 MacBook Air / Pro 续航

IT之家 1 月 5 日消息，根据美国商标和专利局（USPTO）近日公示的清单，苹果公司近日获得了一项关于电子设备键盘的相关专利。

苹果公司在专利中表示，为了在低光环境下，能够提高用户敲击键盘的输入体验，通常键盘会提供背光。

传统键盘背光会包含发光二极管等主动光源，以及一个将光传递到按键顶部以便显示图形的光学系统。

不过这种传统背光方案会消耗设备电量，苹果公司在专利中概述了一种可充电的光致发光（Photoluminescence）键盘系统，可以通过环境光或人工光源方便地充电。

可充电发光材料可以利用自然阳光、环境 / 室内照明或计算设备显示屏来充电。可充电发光材料可以减少键盘背光对设备续航的影响，延长设备的续航表现。

键帽下方的结构（例如支撑结构、基座层或薄膜）可以是光致发光的。例如，键轴下方的基底可以是光致发光的，通过键帽、围绕键帽或达到键帽的某些层次来发射（或引导）光线。

苹果的专利图 2 显示了可充电的发光材料覆盖整个键盘；图 3 展示了一个键盘#110 的示例实施方式，包括传感器#302 和微控制器#304。

IT之家从报道中还获悉，苹果还可以监测或跟踪可充电发光材料，例如，在使用或闲置期间，可以监测可充电发光材料的各种属性。

例如键盘组件可以使用一个光传感器来检测当前光线强度，以估计可充电发光材料的入射光，动态调整背光程度。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。