消息称暴雪国服回归将在一个月内官宣，网易雷火负责营销 / 互娱负责运营

IT之家 3 月 12 日消息，据国内媒体“竞核”今日报道，网易方面会在 3 月底 4 月初正式宣布暴雪游戏国服回归，此次国服运营由网易互娱广州负责运营、雷火负责营销，与前网易暴雪负责人张栋所说的相吻合。

报道称，和之前专门成立公司负责暴雪游戏运营不同，此次网易游戏两大事业群联手负责暴雪游戏，“这似乎既是对暴雪游戏的另一种重视，但又像是双方的各取所需。”当前发行、运营分开的做法在业界较为罕见，这次之所以由雷火负责暴雪游戏营销，主要有如下原因：

去年初网易、暴雪“分家”后，雷火旗下《逆水寒》端游顺势推出“魔兽老兵服”，承接部分《魔兽世界》玩家，从宣传角度来看，让当时“无处可去”的魔兽玩家感受到了网易对待玩家的诚意。

雷火 24 工作室开发的《永劫无间》手游将于 4 月 1 日开测，与网易官宣暴雪国服回归的时间点较为接近，双方可能会存在一定宣传营销方面的联动。

雷火看上了暴雪游戏 IP 的价值，有望凭借暴雪国服回归拿到《魔兽世界》的 IP 授权，开发《魔兽世界》的手游版本。

具体时间方面，该媒体援引知情人士消息称，主要根据《魔兽世界》版本更新节奏进行。按照《魔兽世界》的路线图来看，今年该作将有 4 次大版本更新，若从时间上来看，魔兽国服“最早”可能会在 3 月底的 10.2.7 版本回归上线，“最晚”也是 11.0 版本前夕，不排除会在 4 月 1 日《永劫无间》手游开测当天上线的可能。

报道还提到了由网易互娱广州运营的潜在原因：可能是此次恢复合作后，网易不会再设专门的部门负责运营暴雪游戏，而是和其他合作产品一样归入网易互娱合作产品部进行运营。目前双方唯一还在合作的产品《暗黑破坏神：不朽》也正是由网易互娱奇点事业部广州团队开发。

据IT之家此前报道，原定于 1 月 18 日开庭的上海网之易网络科技发展有限公司诉暴雪娱乐有限公司计算机软件著作许可使用合同纠纷案（[2023] 沪 0115 民初 65437 号）已被取消开庭，上海市浦东新区人民法院称，开庭取消原因系原告撤诉。“21 世纪经济报道”曾称该案系网之易作为原告，与暴雪相关诉讼中的最后一案。

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