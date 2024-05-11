亿纬锂能商用车开源电池发布：3C 超充、智能管理，覆盖微面至重卡

IT之家 5 月 11 日消息，5 月 9 日上午，亿纬锂能商用车电池新品发布会在广东惠州举行。

亿纬锂能总裁刘建华表示，动力电池已成为亿纬锂能三大重要业务之一，商用车电池业务是动力电池的主力。此次新品发布旨在为客户提供更好支持。

亿纬锂能电池系统研究院院长江吉兵博士发布了商用车超充电池 —— 开源电池。据介绍，该名称一是取自 AI 互联网领域的术语“Open Source”，希望所有人都能享受到技术普惠带来的美好生活，二是寄托了亿纬锂能助力商用车运营者“开源节流”的期望。

该系列产品采用 3C 超充技术，号称“15 分钟即可从 20% 快充至 80% SOC”，相较于常规电池，充电时间缩短了 67%。新品不仅具备脉冲 4C、持续 3C 的放电能力，还将循环寿命提升至 7000 次。经过电池包对角扭转 9mm 测试，在扭转 6 万次后仍能保持结构完整和气密性良好。

开源电池采用了快离子电导复合正极、石墨多簇传导负极等技术，以及全新 CTB 全域发泡技术和新型顶底双面冷却技术，号称可“精准控制电池温度”。

智能管理方面，该电池通过全自研的 BMS 平台和在线 SOX 估算技术，为用户提供更精准的智能管理服务。此外，官方还通过软件 OTA 在线升级和基于大数据云平台的故障预测，为用户提供运维服务。

IT之家注意到，此次发布的开源电池全系列产品覆盖四款电芯：LF125P、LF125H、LF140P 和 LF150P，并基于这些电芯开发出微面 M3 / M4、轻卡 T3、重卡 H2 和重卡 H3 四大平台产品，适用于物流车和重卡等不同商用车领域。

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