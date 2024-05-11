我国首个大容量钠离子电池储能电站在广西南宁正式投运

IT之家 5 月 11 日消息，南方电网表示，广西伏林钠离子电池储能电站在南宁正式投运，这是我国新型储能领域内首个 10MWh 的钠离子电池储能电站，也是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。

IT之家注：新型储能是指通过电化学储能、物理储能等技术实现能量存储。钠离子电池与锂离子电池都属于电化学储能，它们的工作原理相似，都是通过电能和化学能的相互转化来完成充、放电。

据官方介绍，该电站容量为十兆瓦时，预计每年可发出清洁电能 730 万度，相应减少二氧化碳排放 5000 吨，满足 3500 户居民用户一年的用电需求。

央视透露，我国目前已建成投运的新型储能项目中，锂离子电池储能占到 97.4%。随着钠离子电池储能技术的突破，将与锂离子电池形成互补和有效替代。

南方电网储能公司技术专家李勇琦介绍称，钠离子电池具有快充性能，12 分钟可以充满 90% 的容量，而且可以在-40℃至 + 80℃的范围内工作，更能满足高寒地区的储能需求。钠离子电池有望成为成本最低的电化学储能技术，和其他储能技术一起，加快我国新型储能电站向集中式大型化趋势发展，推动大规模风电、光伏发电高比例消纳。

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