三星推出 501 升 BESPOKE 缤色铂格冰箱新品：干湿分离 + 定制温度，15999 元

IT之家 5 月 11 日消息，三星电子官方今日宣布 BESPOKE 缤色铂格冰箱上新，这是一款支持自动开门的 AI 节能十字门冰箱，仅有青锦灰一种配色可选，官网 15999 元。

这款冰箱拥有 501L 容量（冷藏 325L + 冷冻 88L + 变温 88L）以及 600mm 纤薄机身，采用超薄嵌入设计，配备独立保鲜三系统 ，搭载三个蒸发器，实现冷藏、冷冻、变温独立制冷，精准控温不串味。

它还配备了智能变频压缩机（20 年质保），支持通过 SmartThings 应用程序可轻松检查冰箱能耗，开启 AI 节能模式，耗电量节能率可达 14.3%，通过 1 级能效认证，综合耗电量 0.99 kwh / 24h。

此外，它采用超净离子除菌技术，大肠埃希氏菌除菌率达 99.9%，更可对金黄色葡萄球菌除菌率达 99.9%。它还支持宽域自由变温，-23℃至 3℃ 6 种模式可选，还可根据食材选择存储模式及温度，自由设定冷藏冷冻空间，并拥有根据中国消费者饮食习惯特别开发的谷物 / 茶模式。

IT之家注意到，它的冰箱门采用了隐藏式设计，通过触摸传感识别，轻触传感器位置，冰箱门可自动打开 ，开启更省力。

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