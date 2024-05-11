上汽：将向外资车企反向输出插混系统、智驾智舱等技术

IT之家 5 月 11 日消息，上汽昨日举行了荣威 DMH 超级混动技术品牌发布会，发布了“DMH 超级混动技术”技术品牌。

会上，上汽集团乘用车公司副总经理，上汽集团创新研究开发总院常务副院长、技术中心常务副主任芦勇透露，上汽集团将与其他汽车品牌在技术层面进行多方面的合作。

他表示，“未来，上汽集团的下车体平台、插混系统、智驾智舱等技术都将会对外合作反向输出，外供对象会有一些外资品牌。”

“当下，混动技术百花齐放、产品层出不穷、用户接受度越来越高，有数据预测，到 2025 年，纯电和插混将出现 1:1 的局面。插电混动的春天已经在我们身边。”

据介绍，上汽 DMH 超级混动技术具有模块化、集成化、专属化三大技术特点。该系统按照模块化设计、系列化构型，通过一套系统匹配 PHEV / EREV / HEV 等不同混动路线，可覆盖全球不同用户的驾驶需求及油耗法规。

同时，该系统拥有“能量域”全域热管理、动力总成大脑 PICU、发动机 + P1 电机同轴结构等多项领先技术，以软件算法为核心，匹配混动专用高效发动机、变速箱、长续航电池等专用硬件，“软硬兼施”，做到超级融合。

IT之家注意到，DMH 超级混动技术目前已搭载于荣威 D7 DMH、荣威 D5X DMH 等车型，其中荣威 D7 DMH 已经完成了 1962km 超长续航挑战，百公里平均油耗 2.8L。

上汽集团创新研究开发总院副院长、捷能汽车公司总经理仇杰介绍到，未来三年，DMH 超级混动技术品牌将在发动机、变速箱、电池、电机、能量控制大脑五大关键领域展开更高维度的性能提升。例如，发动机热效率将向 46% 突破，并在国内率先达到“欧七”排放标准；变速箱技术上，油电混合动力路线目标二氧化碳排放量不超过 95 克 / 公里，插电式混合动力和增程式电动路线将采用全新构型的双同轴方案；能量控制大脑持续优化，预计 2025 年发布下一代整车能量中心概念。

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