中国联通、中兴通讯完成业界首个 5G-A 灵活帧结构技术真实场景验证

IT之家 5 月 11 日消息，中兴通讯官方宣布，联合中国联通研究院、北京联通在北京房山区中国联通-中兴通讯新技术外场部署 5G-A 创新技术方案并测试验证，首次成功验证了 5G-A 灵活帧结构技术。

▲ 图源：中兴通讯

IT之家注：5G-A 全称 5G-Advanced，也被称为 5.5G，是 5G 向 6G 演进的关键阶段。相比 5G，新一代 5.5G 技术在速率、时延、连接规模和能耗等方面全面超越，实现 10 倍网络能力提升，并有望达成下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及空天一体化。

中兴通讯此次外场验证显示，在 5G-A 技术新型组网模式下，无线资源能够根据实时业务需求智能分配，网络在多变的负荷条件下进行动态调整，既确保了高速的数据传输，又保障了用户体验的连续性和流畅度。

现场实测数据显示，在面向密集型大流量下载业务时，网络实现了超 7Gbps 的下行峰值速率和移动过程中超过 5Gbps 平均速率；而在应对类似于直播等上行流量高峰场景，上行峰值速率也成功超越 2Gbps。

验证结果表明，5G-A 新技术支持灵活帧结构后，能够在确保用户极致速率体验的同时，灵活应对多元业务挑战，实现数据传输与智能化干扰控制管理，为培育未来应用、发展新质生产力奠定坚实的基础。

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