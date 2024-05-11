比亚迪方程豹“豹 8”量产版车型完成申报：搭载 2.0T 插混系统，匹配前后双电机

IT之家 5 月 11 日消息，方程豹豹 8 现已通过工信部申报。方程豹汽车销售总经理熊甜波此前表示，豹 8 将于今年下半年上市。

参考IT之家此前报道，新车基于比亚迪 DMO 超级混动越野平台打造，将提供云辇-P 主动液压车身控制系统以及天神之眼高阶智能驾驶辅助系统。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5195/1994/1875 (1905) mm，轴距为 2920mm。

动力方面，新车搭载越野专用混动架构，采用 DM-o 混动系统，包括最大功率 200kW（272ps）的 2.0T 发动机以及峰值功率前 200kW / 后 300kW 的永磁同步电机，配备磷酸铁锂电池。

根据比亚迪官方介绍，新车也会搭载云辇-P 智能车身控制系统，具备强大的极限涉水能力。

此外，新车为插电式混合动力，标配全景天窗，可选装不带行李架，车身同色顶盖中装饰件、固定踏板、电动踏板、黑色 LOGO、拖钩孔及电连接头、备胎罩装饰、无流媒体后视镜摄像头、高亮黑 D 柱、不同颜色卡钳、电动踏板装饰条。

选装车顶行李架时，车高为 1905mm；无车顶行李架时，车高为 1875mm。选装电动侧踏和固定侧踏时，不影响整车宽度。选装拖钩孔及电连接头时接近角 / 离去角 (度):30/23；选装拖钩及电连接头时接近角 / 离去角 (度):30/18，且不影响整车长度，允许外接充电。

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