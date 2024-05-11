我国 4 月动力电池装车量 35.4GWh 同比增长约 41%，宁德时代、比亚迪、中创新航前三

IT之家 5 月 11 日消息，据中国汽车动力电池产业创新联盟，受新能源汽车的需求带动，4 月动力和其他电池产量环比同比双增长。

4 月，我国动力和其他电池合计产量为 78.2GWh，环比增长 3.2%，同比增长 60.0%；合计销量为 73.5GWh，环比增长 0.3%，同比增长 57%。

当月，亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、微宏动力均超过平均增长速度。只看动力电池销量的话，中创新航、蜂巢能源、瑞浦兰钧、微宏动力均超过平均增长速度（28.5%）。

出口方面，我国动力和其他电池 4 月出口同比增长 28.5%，比亚迪、孚能科技、蜂巢能源、微宏动力均超过平均增长速度。其中，动力电池出口同比增长 1.7%，比亚迪、孚能科技、蜂巢能源、微宏动力均超过平均增长速度。

今年 4 月，我国动力电池装车量 35.4GWh，同比增长 40.9%，环比增长 1.4%。其中三元电池装车量 9.9GWh，占总装车量 28.0%，同比增长 24.1%；磷酸铁锂电池装车量 25.5GWh，占总装车量 71.9%，同比增长 48.7%，环比增长 7.8%。

IT之家注意到，我国半固态电池和钠离子电池今年今年 1-4 月已实现装车 1138.8MWh 和 1.3MWh，配套电池企业分别为卫蓝新能源和宁德时代、孚能科技。

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