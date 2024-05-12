支持 60FPS，粉丝移植任天堂《塞尔达传说：姆吉拉的假面》游戏至 PC 平台

IT之家 5 月 12 日消息，任天堂在 2000 年为 N64 平台推出了著名游戏《塞尔达传说：姆吉拉的假面（ゼルダの伝説 ムジュラの仮面）》，目前有粉丝为本作推出“非官方 PC 移植版本”。

据介绍，该 PC 版包括许多适配功能，例如支持 60 帧运行、自动保存、超宽屏分辨率、Mod、外设传感器等，同时支持 Linux 和 Steam Deck 平台，未来开发者还计划为项目添加光线追踪支持。

据悉，玩家可通过一款名为“Zelda 64：Recompiled”脚本自行打包可运行的版本。该脚本要求玩家为《塞尔达传说：姆吉拉的假面》输入自己合法来源的 N64 ROM（北美版本），之后它将提取游戏并生成原生 PC 版本。

此外，这款移植版本完全支持 DualShock 4、DualSense、Switch Pro、Xbox 等手柄，据称还经过了优化以“尽可能减少输入延迟”，号称可以让游戏感觉比以往更加灵敏。

另参考IT之家此前报道，除了《姆吉拉的假面》外，《塞尔达传说：时之笛》目前也已完美适配 PC 平台。

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