受《绝地潜兵 2》事件影响，《对马岛之魂》PC 版已从无法使用 PSN 的地区下架

IT之家 5 月 12 日消息，索尼近日宣布《绝地潜兵 2》游戏将强制让玩家绑定 PSN 账号，此后官方决定取消这一强制绑定措施。

但相关 PSN 账号策略不仅仅影响《绝地潜兵 2》一款游戏，据IT之家先前报道，《对马岛之魂》PC 版（移植本作的）开发商 Nixxes 宣称玩家需要绑定 PSN 账号后才能游玩游戏在线多人模式，不过单人模式无需绑定 PSN 账号。

而参考 SteamDB 数据显示，与之前的《绝地潜兵 2》一样，《对马岛之魂》PC 版目前已从 100 多个无法使用 PSN 的地区下架，同时也有消息源反馈 Steam 正在发送邮件为预购了本作的玩家提供退款支持。

考虑到本作将于 5 月 16 日发售，目前这种情况显然会对游戏首发销量造成一定冲击，但当下暂不知悉 Nixxes 是否会同样选择取消 PSN 账号绑定策略。

另据此前报道，Reddit 多名玩家透露，目前许多分销商已经取消分发 PC 版《对马岛之魂》CD-Key 激活码，不过游戏依然可以在 Steam 平台“支持 PSN”的区服（含国区）购买。

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