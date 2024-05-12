长安启源 E07 新版本完成申报：165 千瓦单电机，定位多用途跨界 SUV

IT之家 5 月 12 日消息，长安启源 E07 在上个月举行的 2024 北京车展开启盲订，号称“全球首款量产可变新汽车”，将于 2024 年四季度前交付。现在，这款新车在工信部新增了申报信息。

根据最新申报信息，这款新车日前新增一款 165kW 单电机纯电车型，电机由深蓝汽车科技有限公司提供，搭载时代长安旗下的磷酸铁锂蓄电池。按此推算，这款跨界新车的入门价格有望进一步降低。

此前申报信息显示，长安启源 E07 车身长宽高为 5045/1996/1640（1665,1695）毫米，轴距为 3120 毫米，采用 5 座设计，可提供 20 英寸、21 英寸轮辋。启源 E07 将提供两驱与四驱两个动力版本，其中两驱版搭载最大功率 252kW 的驱动电机，四驱版搭载 188/252kW 前后电机，配备三元锂电池组。

这款车型融合了 SUV 与皮卡的特点，车顶线条呈现出明显的溜背造型，并搭载了两根粗壮的行李架。尾部设计采用大倾斜的溜背造型，打开后穹顶能实现从 SUV 到皮卡的形态切换，尾箱门还能向下翻折，方便取放行李 / 货物。

关于这款新车的具体上市时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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