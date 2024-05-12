移动电信选购需注意，2024 款 iPad Pro / Air 平板电脑国行仅支持中国联通 eSIM 蜂窝网络

IT之家 5 月 12 日消息，苹果公司在近日的“放飞吧”发布会中推出了 2024 款 iPad Pro / Air 平板电脑，其中 iPad Pro 国行版起售价 8999 元，iPad Air 国行版起售价 4799 元；目前相关平板已经开启预定，将于 5 月 15 日正式开售。

▲ 图源 IT之家上手：2024 款 iPad Pro

不过计划选购 2024 款 iPad Pro / Air 平板电脑“蜂窝版”的小伙伴需要注意，相关平板电脑已完全移除实体 SIM 卡槽，国行蜂窝版仅支持中国联通 eSIM，不支持电信 / 移动，持相关运营商 SIM 卡的小伙伴购买时需慎重。

另据IT之家此前报道，苹果公司还在 2024 款 iPad Pro / Air 上拿掉了对毫米波 5G 频段的支持，相关频段蜂窝网络目前主要在美国有商用部署，但即使是在美国能收到毫米波频段 5G 信号的区域也并不多，因此 2024 款 iPad Pro / Air 取消毫米波频段 5G 网络支持也是意料之外情理之中的。

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