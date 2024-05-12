消息称索尼招揽前 Deviation Games 开发者组建新工作室

IT之家 5 月 12 日消息，据领英前 Deviation Games 员工 Michael Anthony 透露，索尼 PlayStation 内部可能成立了一个新工作室，由前 Deviation Games 的员工组成。

Anthony 在领英上写道：“据我所知，许多前 Deviation Games 员工在索尼组建了自己的工作室，正在开发一个尚未公布的新 IP。我看到所有加入该工作室的人都是顶尖的开发人员，希望你们的新工作室能创造出顶尖的新 IP，并能获得充足的时间开发高质量的产品，避免之前项目遇到过的繁文缛节。”

Deviation Games 由两名前任《使命召唤》开发人员于 2020 年创立，但其首个原创作品（原计划为 PlayStation 平台独占）最终未能发行。2022 年 9 月，Deviation Games 的联合创始人之一、首席创意官 Jason Blundell 离开工作室。目前看来，Jason Blundell 可能参与了新工作室的创建。

IT之家注意到，在 Anthony 发布帖子之后，社交媒体上的用户还提到了另一名前 Deviation Games 员工 JC Farmer 在去年 12 月发布的帖子，帖子内容写道：“我想说这句话已经有一段时间了，现在我终于可以说出来了！我目前是 PlayStation Studios 的一名初级游戏设计师，并且为 Jason Blundell 工作。”

据报道，Deviation Games 在 2021 年与索尼达成协议时拥有超过 100 名员工。当时，该工作室称，与索尼的协议为其提供了“未来数年完全的财务保障”。

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