前暴雪总裁 Ybarra 喊话微软 Xbox：应将重心转移到制作优秀游戏上

IT之家 5 月 12 日消息，近日，前暴雪总裁 Mike Ybarra 在自己的 X（推特）账号发长文，敦促 Xbox 应当将工作的重心重新转移到制作优秀的游戏上来。

IT之家摘录部分观点大意如下：

今天，我看到一些匿名的前 Xbox 玩家在文章中谈论董事会…… 董事会的职能不是向业务部门和团队发号施令。当然，压力和风险总是很大，而且随着公司的发展只会越来越大。我从未见过萨提亚・纳德拉自上而下地发号施令 —— 他提出问题，推动工作，但同时也赋予团队权力。他是一位出色的领导者。

“市场没有增长”只是一个公关借口。作为一个团队，即使整个市场没有达到预期的增长速度，推动自身的发展也是你们的职责所在。我认为这更像是 “战略没有达到预期效果”，没关系，在一个像游戏一样快速发展的市场中，战略必须不断转变。

我还是那句话，这一切都归结于制作优秀的游戏。如果您能制作出优秀的游戏，消费者的需求就会随之而来，即使在市场增长低迷的年份，您的业务也能做得很好。一款优秀的游戏可以为企业创造 5 亿至 10 亿美元以上的利润（跨平台）。考虑到工作室的规模，您需要让几个团队以适当的节奏完成任务（不需要所有工作室都做大型游戏…… 也不应该这样做，因为风险太大）。

毕竟，考虑到我们现在所处的游戏机世代（当然在 PC 上也是如此），你们的安装基数很大，因此存在成功的机会。…… 如果没有制作出优秀的游戏，那么硬件就卖不出去，订阅量就会下降。

……Xbox 的团队 100% 都能制作出优秀的游戏。只是没有始终如一地坚持下去。

我认为有两条路可走： 如果你的“北极星 ”是 Game Pass 订阅，那么就必须在 “大发展 ”计划中全力押注（独占）游戏、硬件和服务。将普通 90 分以上的游戏纳入其中，将提高消费者的亲和力和满意度。也就是说，这是一项高风险 / 高回报的计划，需要强烈的求胜欲望。

如果你不愿意这样做，那么就会走上另一条道路：作为一个跨所有设备的发行商，你需要百分之百地接受这一点，并明确这一点（很可能意味着脱离硬件，我从根本上认为，如果没有优秀的独家内容，硬件注定会失败，因为人们不会理解他们为什么需要它）。

作为世界上最大的游戏发行商，只要能制作出优秀的游戏，就会有很好的发展前景。如果做不好，就会回到起点。为了成功，必须选择自己的方向，并与玩家进行清晰的沟通。如果在这两条道路中间踯躅不前，那么在我看来，那只会伤害你的团队，会不断地陷入混乱。