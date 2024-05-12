缺牙患者福音：牙齿再生药物今年将进行人体试验

IT之家 5 月 12 日消息，一项曾在 2021 年备受关注的牙齿再生药物终于将在今年迎来人体试验，该药物去年便计划进入临床试验阶段，如今人体试验已正式被提上日程。

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日本研究人员于 5 月 2 日宣布，世界上第一个“牙齿再生药物”的临床试验将于 9 月在京都大学医院开始，届时将有 30 名缺失至少一颗后槽牙的健康男性成年人参与。第二期试验则暂定于 2025 年进行，招募对象为 2-7 岁之间确诊先天性无牙症、天生缺失至少四颗牙齿的患儿。

这种牙齿再生药物的研发和测试之所以令人兴奋，原因在于它能带来诸多好处。最显著的一点是，其将使牙齿修复变得更加经济实惠，无需进行复杂昂贵的牙科手术，也不用担心价格高昂且易损坏的假牙。

IT之家注意到，研发团队已经对该药物进行了广泛的动物实验，并未观察到任何副作用。2018 年，他们成功地在雪貂身上实现了牙齿再生。由于雪貂的牙胚与人类非常相似，这有力地证明了该药物可能同样适用于人体。

该药物主要通过抑制一种名为 USAG-1 的蛋白发挥作用，这种蛋白被认为会阻碍牙胚发育成为乳牙或恒牙。如果人体试验一切顺利，那么到本十年末，这种牙齿再生药物或许就能大规模应用于有需要的患者。

虽然该药物的主要目标是帮助患有牙源性发育不良 (一种导致牙齿缺失的遗传病) 的患者，但这项技术未来还有望帮助因各种原因导致牙齿缺失的人群。

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